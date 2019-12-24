Ватикан має намір сформувати свій Олімпійський комітет

Ватикан має намір сформувати Національний олімпійський комітет (НОК). Це може статися, коли в державі буде п’ять видів спорту, визнаних профільними міжнародними федераціями. Про це заявив міністр спорту Ватикану Мельчор Санчес де Тока.

«Ми можемо грати у футбол, тхеквондо, крикет. З п'ятьма або шістьма видами спорту ми могли б сформувати НОК. Ми не хочемо боротися за медалі. Наш олімпійський комітет був би, перш за все, символічним. Але це показало б, що цінності олімпізму можуть бути розділені християнами», – зазначив Мельчор Санчес де Тока.

Також він вважав «реалістичною» можливість присутності Ватикану на параді націй на церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.