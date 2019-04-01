У Малайзії оголосили вирок у справі про вбивство брата Кім Чен Ина

Суд у Малайзії засудив громадянку В’єтнаму Доан Тхі Хуонг до трьох років і чотирьох місяців в’язниці у справі про вбивство брата лідера КНДР Кім Чен Ина – Кім Чен Нама.

Перед цим прокуратура Малайзії пом’якшила звинувачення, висунуті проти Доан Тхі Хуонг, перекваліфікувавши їх з «умисного вбивства» на «заподіяння шкоди здоров’ю з використанням небезпечної зброї».

За прогнозом адвокатів, засуджена буде звільнена вже на початку травня, бо їй зарахують термін перебування під вартою, проведений до винесення вироку. Крім того, Хуонг скористається практикою умовно-дострокового звільнення, що широко застосовується в Малайзії, повідомив її адвокат.

Раніше у березні малайзійський суд зняв звинувачення з другої підозрюваної у вбивстві – громадянки Індонезії Сіті Айсії.

Кім Чен Нам був отруєний в аеропорту Куала-Лумпура 14 лютого – йому накинули на обличчя хустку, просочену отрутою миттєвої дії.

Малайзійська поліція майже відразу ж затримала у справі про отруєння громадянку В’єтнаму Доан Тхі Хуонг й індонезійку Сіті Айсію. Адвокати заявили, що обидві затримані були обмануті, думаючи, що вони беруть участь у реаліті-шоу.

Кім Чен Нам був старшим сином колишнього лідера Північної Кореї Кім Чен Іра. В останні роки він в основному жив за кордоном і публічно критикував владу Пхеньяна.

За даними південнокорейської влади, за вбивством можуть стояти спецслужби КНДР. США теж звинуватили Пхеньян в отруєнні Кім Чен Нама і запровадили нові санкції проти Північної Кореї.