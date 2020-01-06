В Одесі затримали підозрюваних у вбивстві двох дівчат у Києві – поліція

В Одесі затримали підозрюваних у вбивстві двох дівчат у Києві, повідомила поліція.

«Чоловіка і жінку за орієнтуванням затримали місцеві поліцейські на залізничному вокзалі. Їх передали слідчо-оперативній групі київської поліції для проведення слідчих дій», – розповіли правоохоронці.

За даними поліції, подвійне вбивство сталося на вулиці Кирилівській у Києві 4 січня. Тіла двох дівчат 2000 і 2003 років народження з ознаками насильницької смерті виявили у квартирі, яку здавали в оренду на свята.