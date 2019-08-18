У Чернігові застрелили двох людей – поліція

У Чернігові застрелили двох людей, повідомила поліція регіону.

«Вчора увечері до поліції подзвонили місцеві мешканці та повідомили, що поблизу пішохідного мосту в Чернігові хтось стріляє. За вказаною адресою прибула поліція та виявила тіла чоловіка і жінки зі слідами насильницької смерті», – заявили в поліції.

У відомстві розповіли, що згодом затримали двох чоловіків, які їхали на автомобілі, що належить вбитим.

Кримінальні провадження відкриті за статтями 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.