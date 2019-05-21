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21 Травень 2019, Київ 13:02
Новини | Події

Поліція: 20 травня в Україні не зафіксовано жодного вбивства та замаху

Патрульна поліція в Києві

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20 травня в Україні не зафіксовано жодного вбивства, замаху на вбивство та нанесення тяжких тілесних ушкоджень, повідомив заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін.

«Сьогодні зранку було приємно приймати чергування: жодного вбивства, жодного замаху на вбивство, жодного факту нанесення тяжких тілесних ушкоджень», – написав Аброськін у Facebook.

Згідно з даними на сайті Генеральної прокуратури, у січні-квітні в Україні зареєстрували 183 490 кримінальних правопорушень, з них майже 52 тисячі тяжких злочинів та майже вісім тисяч – особливо тяжких злочинів.

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