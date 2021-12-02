Вирок у справі про вбивство журналіста у Сербії – загалом 100 років увʼязнення експрацівникам Служби безпеки

Спеціальний суд у Белграді виніс вирок обвинуваченим у причетності до вбивства журналіста й видавця Славка Чурувії у квітні 1999 року, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Колишнього керівника Служби безпеки Радомира Марковича й керівника служби в столиці Сербії Мирослава Радоніча засудили до 30, їхніх двох співробітників до 20 років тюрми. Маркович вже відбуває вирок у 40 років за участь в іншому злочині, двоє з підсудних перебувають під домашнім арештом, четвертий – втік за кордон.

Чурувію, який був власником й видавцем газети «Денний телеграф» й тижневика «Європеєць», застрелили на Великдень 1999 року, під час повітряних ударів НАТО на Сербію. Він у публікаціях піддавав критиці політику тодішнього президента Сербії Слободана Мілошевича.

Процес затягувався більше ніж 20 років через зміни урядів, зміни суддів й інші процедурні причини.

Засуджені мають право оскаржити вирок.

Сербські ЗМІ в розслідуваннях повідомляли, що вбивство було скоєне на замовлення Міри Маркович, дружини колишнього президента Мілошевича, котрий помер 2006 у вʼязниці Міжнародного трибуналу в Гаазі, де його судили за воєнні злочини. Його дружина після скинення недемократичного режиму в Сербії отримала притулок у Росії, померла в Москві 2019 року.

Офіційно про замовників не повідомляли, суд цим питанням не займався.