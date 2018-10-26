В Одесі напали на вчителя фізики, який став «зіркою YouTube» – ЗМІ

В Одесі на вулиці Люстдорфська дорога троє невідомих зіштовхнули 64-річного чоловіка з велосипеда та відібрали транспортний засіб, повідомила поліція Одеської області. За даними ЗМІ, мова йде про вчителя фізики Павла Віктора, якого називають «зіркою YouTube».

«Потерпілий самостійно звернувся по допомогу до медичного закладу із тілесними ушкодженнями, отриманими в результаті падіння з велосипеду. Поліцейським про подію повідомили лікарі», – розповіли правоохоронці.

У відомстві зазначили, що відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України (грабіж).

YouTube-канал вчителя Павла Віктора має понад 130 тисяч підписників і більш ніж вісім мільйонів переглядів.