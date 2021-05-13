В Україні діє 55 вечірніх шкіл, у них майже 10 тисяч учнів – відповідь МОН на запит

У нинішньому навчальному році в Україні функціонує 55 вечірніх закладів освіти, де навчається 9031 учень. Інформацію про це Радіо Свобода надали в Міністерстві науки й освіти України у відповідь на інформаційний запит.

За даними міністерства, окрім того, в Україні є 224 денні загальноосвітні заклади, в яких організовані класи (групи) з вечірньою та заочною формами навчання для 10 тисяч 737 учнів.

Водночас у міністерстві наразі не прокоментували заяви місцевої влади Дніпра, що нинішнє українське законодавство не передбачає існування таких закладів, як вечірні школи.

Раніше в Дніпрі міська рада на сесії ухвалила рішення про закриття останніх трьох вечірніх шкіл міста.

У профільному департаменті міськради зазначають, що, згідно із законом про освіту, тепер в Україні немає поняття «вечірня школа». Учнів цих шкіл – близько пів тисячі дітей та дорослих – обіцяють влаштувати в денні школи, у так звані «вечірні класи».

Частина батьків та учнів категорично проти: кажуть, що міська влада з ними не порадилася, а умови навчання в денних школах для багатьох неприйнятні. Зокрема, говорили про те, що у вечірніх школах навчаються діти з інвалідністю, діти з малозабезпечених та багатодітних родин, хлопці й дівчата, які зазнали булінгу в звичайних школах, а також дорослі – люди, які не змогли отримати шкільну освіту через життєві обставини.

Зміни у законодавстві, що стосуються роботи вечірніх шкіл, в Україні ухвалили ще 2019 року. Тодішня міністерка освіти Лілія Гриневич пояснювала, що вечірні школи зможуть продовжити працювати як заклади загальної середньої освіти, у яких є вечірня форма навчання. Для цього вони могли внести відповідні зміни до назв та статутів.

В обласних центрах України пішли різними шляхами: у Вінниці єдину вечірню школу ліквідували. Натомість у Запоріжжі такий заклад перетворили на ліцей.