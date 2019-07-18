Бойовики на Донбасі стріляли шість разів за добу, один військовий ЗСУ поранений – штаб

Один військовий Збройних сил України дістав поранення внаслідок обстрілів незаконних збройних угруповань, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. За даними штабу, протягом доби 18 липня таких обстрілів було шість.

Зокрема зафіксовано обстріли позицій ЗСУ в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»: поблизу Пісків, Троїцького, Кам’янки і Водяного. Як повідомляють у штабі ООС, бойовики застосовували гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив один обстріл позицій Об’єднаних сил: неподалік Майорська з напрямку Шахти 6-7 – з гранатомету підствольного та стрілецької зброї», – йдеться в зведенні.

Бойовики незаконного збройного угруповання «ДНР», своєю чергою, звинуватили ЗСУ в обстрілах окупованих територій. Бойовики «ЛНР» 18 липня таких заяв не робили.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Унаслідок бойових дій, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.