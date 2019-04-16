19 квітня киянам пропонують поїхати на роботу велосипедом

19 квітня в Києві відбудеться флешмоб «Велосипедом на роботу», повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

«До участі у заході запрошують працівників компаній, організацій і установ та мешканців столиці… Учасників флешмобу очікує сніданок із кавою, фото на згадку та конкурси на майдані Незалежності… У весняний день «Велосипедом на роботу» заїхати перед роботою на майдан Незалежності можна поодинці, разом із іншими учасниками зі свого району або разом із колегами у складі корпоративної колони», – йдеться в повідомленні.

Умови реєстрації для участі в конкурсі та програма заходу – на сайті мерії.

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