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Новини | Суспільство

Влада просить українців дотримуватись правил безпеки на Великдень

17 квітня Великдень святкуватимуть християни західного обряду, 24 квітня – східного

Міністерство культури та інформаційної політики просить українців дотримуватись правил безпеки під час святкування Великодня.

«Міністерство культури та інформаційної політики України та Державна служба з етнополітики та свободи совісті закликають дотримуватись обмежень воєнного стану, зокрема правил комендантської години у вашому регіоні», – йдеться в повідомленні на сайті МКІП.

17 квітня Великдень святкуватимуть християни західного обряду, 24 квітня – східного. З часом і каналом проведення онлайн-трансляцій 16-17 квітня можна ознайомитися ТУТ. Час трансляції служб для християн східного обряду повідомлять незабаром.

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