Влада просить українців дотримуватись правил безпеки на Великдень

Міністерство культури та інформаційної політики просить українців дотримуватись правил безпеки під час святкування Великодня.

«Міністерство культури та інформаційної політики України та Державна служба з етнополітики та свободи совісті закликають дотримуватись обмежень воєнного стану, зокрема правил комендантської години у вашому регіоні», – йдеться в повідомленні на сайті МКІП.

17 квітня Великдень святкуватимуть християни західного обряду, 24 квітня – східного. З часом і каналом проведення онлайн-трансляцій 16-17 квітня можна ознайомитися ТУТ. Час трансляції служб для християн східного обряду повідомлять незабаром.