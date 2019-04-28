Порошенко, Парубій, Гройсман і Турчинов привітали українців з Великоднем

Президент України Петро Порошенко, голова Верховної Ради України Андрій Парубій, прем'єр-міністр Володимир Гройсман та секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов привітали українців з Великоднем.

«Христове Воскресіння дає нам сили боротися і перемагати навіть у надзвичайно складних умовах. Учить тому, що навіть після Голгофи життя вічне все одно переможе», – йдеться в повідомленні глави української держави вранці в неділю на його фейсбучній сторінці.

Порошенко зазначив, що вперше з часів Хрещення Україна має власну незалежну автокефальну церкву, яка отримала томос від Вселенського патріарха і причетна до усієї повноти світового православ'я, і яка залишиться у спадок нащадкам.

«Для перемоги потрібні дві речі: віра і любов. І сьогодні вони як ніколи потрібні Україні. Ми повинні щиро любити нашу країну і твердо вірити в перемогу. У те, що ми зможемо відстояти нашу свободу, зробити життя успішним і багатим», – наголосив президент.

Зі свого боку, Володимир Гройсман побажав злагоди і благополуччя українським сім'ям.

«Щиро вітаю українців зі світлим святом Воскресіння Христового! Кожній українській родині бажаю злагоди і добробуту», – написав Гройсман у мікроблозі твітер.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій привітав з Великоднем християн України східного обряду.

«Дорогі українці, хочу поділитися з вами власним рецептом щасливої паски: візьміть любові і доброту, додайте відповідальності і поваги, приправте добрими справами, додайте жменьку оптимізму, без зайвого шуму з'єднайте всі інгредієнти, – щаслива паска готова. З Великоднем! Христос воскрес! Воістину Воскрес!» – йдеться в відеопривітанні Парубія в твітері в ніч на неділю.

Він зазначив, що людство завжди об'єднувала віра в перемогу добра над будь-яким злом і агресією. І віра в силу всіх людей, які хочуть зробити світ кращим.

Олександр Турчинов у твітері також відзначив свято Пасхи «справжньою перемогою правди над брехнею, любові – над злобою, життя – над смертю».

«Вітаю вас зі світлим святом – днем Воскресіння Господнього! Нехай Господь благословить і зміцнить усіх нас і нашу рідну країну! Христос Воскрес! І тільки з ним воскресне Україна!» – написав Олександр Турчинов.

Сьогодні християни східного обряду відзначають Великдень, найдавніше християнське свято, головне свято богослужебного року, що встановлено на честь Воскресіння Ісуса Христа.