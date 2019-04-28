В Україні понад 6,7 мільйона осіб взяли участь у Великодніх богослужіннях

В Україні в 14,6 тисячі культових споруд пройшли богослужіння, в яких взяли участь понад 6,7 мільйона громадян, повідомив департамент комунікації МВС.

«Найчисленніші культові служби відбулися у Львівській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях», – наголошується в повідомленні.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий зазначив, що поблизу культових споруд працюють понад 20 тисяч поліцейських і 500 нацгвардійців, понад 7 тисяч правоохоронців патрулюють вулиці населених пунктів.

Яровий також зазначив, що цілодобово чергують понад 7 тисяч рятувальників ДСНС та 2 тисячі одиниць техніки. До охорони кордону залучено 7,5 тисяч військовослужбовців ДСНС, 3 кораблі та 4 катери.