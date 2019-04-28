Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
28 Квітень 2019, Київ 15:15
Новини | Події

В Україні понад 6,7 мільйона осіб взяли участь у Великодніх богослужіннях

Архівне фото. Величезна писанка, встановлена до великодніх свят на Михайлівській площі в Києві біля будівлі МЗС України і пам’ятника Київській княгині Ользі

Дивитись коментарі

В Україні в 14,6 тисячі культових споруд пройшли богослужіння, в яких взяли участь понад 6,7 мільйона громадян, повідомив департамент комунікації МВС.

«Найчисленніші культові служби відбулися у Львівській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях», – наголошується в повідомленні.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий зазначив, що поблизу культових споруд працюють понад 20 тисяч поліцейських і 500 нацгвардійців, понад 7 тисяч правоохоронців патрулюють вулиці населених пунктів.

Яровий також зазначив, що цілодобово чергують понад 7 тисяч рятувальників ДСНС та 2 тисячі одиниць техніки. До охорони кордону залучено 7,5 тисяч військовослужбовців ДСНС, 3 кораблі та 4 катери.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG