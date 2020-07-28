Фільм про розстріл протесту в Новочеркаську потрапив до програми Венеційського кінофестивалю

Новий фільм російського режисера Андрія Кончаловського «Дорогі товариші» включений до основної конкурсної програми 77-го Венеційського кінофестивалю. Про це повідомив 28 липня художній керівник фестивалю Альберто Барбера.

Фільм розповідає про розстріл у 1962 році демонстрації в місті Новочеркаськ Ростовської області Росії, коли радянська влада силою придушила страйк робітників місцевого електровозобудівного заводу і жителів міста. Тоді лише за офіційними даними були вбиті 26 людей, десятки поранені, семеро страчені за вироком суду.

Кончаловський пропускає події картини через свідомість своєї головної героїні – переконаної комуністки і партійного працівника, яка в паніці і плутанині втрачає контакт із дочкою. У широкому прокаті в Росії фільм запланований на осінь, фестиваль має відбутися на початку вересня.

Кончаловський є володарем двох «Срібних левів» Венеційського кінофестивалю за фільми «Білі ночі Олексія Тряпіцина» (2014 року) і «Рай» (2016).