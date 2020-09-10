Венедіктова представила нового заступника, який раніше працював із Медведчуком

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова 10 вересня представила колективу Офісу генпрокурора свого нового заступника Максима Якубовського, який раніше працював в експертному центрі, пов’язаному з кумом російського президента Володимира Путіна, проросійським політиком Віктором Медведчуком.

«Я знаю Максима Вікторовича як патріота, справжнього українського офіцера, людину, яка займалася створенням військових прокуратур, була в АТО і має бойову нагороду. Тому переконана, що він підсилить наші професійні ряди», – цитує пресслужба ОГП слова Венедіктової.

За даними Офісу генпрокурора, Максим Якубовський розпочав роботу в органах прокуратури у 1996 році на посаді помічника Одеського транспортного прокурора Південноукраїнської транспортної прокуратури.

Згодом він «став наймолодшим слідчим» в особливо важливих справах в українській прокуратурі. У Генеральній прокуратурі України він обіймав посади від слідчого до начальника слідчого відділу. У 2014 році був ініціатором відтворення системи військових прокуратур, додали в ОГП. Працював у Головній військовій прокуратурі ГПУ, був заступником Головного військового прокурора, військовим прокурором Південного регіону України.

У 2014-2015 роках безпосередньо виконував завдання в зоні проведення антитерористичної операції, йдеться в повідомленні. З 2018 по 2020 роки продовжив військову службу в одній з українських спецслужб.

Тим часом, у розслідуванні PROSUD йдеться про те, що протягом двох років: з 2011 по 2013-ий Якубовський працював експертом Центру правових ініціатив «Правова держава», який пов’язаний із Медведчуком.

На сайті «Українського вибору» є низка відео із виступами Якубовського як експерта центру.

«Слідство.Інфо» у березні 2016 року повідомляло про значні статки прокурора Якубовського.