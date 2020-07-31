Венедіктова пояснила, чому призначила Піскуна своїм радником

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що призначила своїм радником ексгенпрокурора Святослава Піскуна через його досвід. Венедіктова написала про це у фейсбуці в ніч на 31 липня у відповідь на критику такого призначення.

«Найцінніше, що є у людини, – це досвід. Негативний і позитивний, підйоми і падіння і знов підйоми. І, коли людина десятиліттями в професії, залишається соціально активною та за нею ідуть колективи, – вона ефективна. Тому я безмежно вдячна всім «реформаторам» і «активістам» за поради і бачення моїх заступників і радників з новими обличчями - мабуть їх треба брати відразу ж з пологових будинків», – написала генпрокурорка.

Вона додала, що Піскун як «людина системи» працював гепрокурором при різних президентах «на державу», як це роблять лікарі, вчителі і правоохоронці. «Не плутайте їх з політиками», – додала Венедіктова.

Про призначення Піскуна, який працював генеральним прокурором за президентства Леоніда Кучми і Віктора Ющенка, радником генпрокурора стало відомо 30 липня.

Ексгенпрокурор Юрій Луценко опублікував фото наказу Венедіктової від 27 липня, за яким Піскуна призначено позаштатним радником на громадських засадах.