У Венесуелі військовий високопосадовець оголосив про перехід на бік Гуайдо

У Венесуелі ще один військовий високопосадовець перейшов на бік голови парламенту Хуана Гуайдо, відмовивши в легітимності президентові Ніколасу Мадуро.

«90% нас, військовослужбовців, незадоволені», – заявив полковник Рубен Пас Хіменес у відеозверненні. За його словами, армію використовують для того, щоб Мадуро утримався при владі. Крім того, полковник, який є військовим лікарем, закликав армію не виконувати наказ Мадуро і відкрити доступ у країну для гуманітарної допомоги, яка доставляється зі США в сусідню Колумбію. Зараз її не пропускають через кордон.

Раніше генерал військово-повітряних сил Франсіско Янес також визнав Гуайдо чинним президентом.

Сполучені Штати, які, як значна кількість країн Латинської Америки і Європи, визнали Гуайдо, підтримують прямі зв'язки з військовими Венесуели, переконуючи їх відмовитися від підтримки Ніколаса Мадуро. Про це заявив представник Білого дому, вказало 8 лютого інформаційне агентство Reuters.

При цьому офіційно командування армії Венесуели заявляє про відданість Мадуро.

Гуайдо проголосив себе тимчасовим президентом 23 січня. В країні зберігається напружена обстановка, проте в широкомасштабний конфлікт протистояння поки не перейшло. Важелі управління силовими структурами перебувають в руках Мадуро, якого визнають президентом Росія, Китай і ще кілька країн.