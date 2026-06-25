У Венесуелі внаслідок землетрусів загинули щонайменше 32 людини, сотні поранені

У Венесуелі сталися два потужні землетруси, внаслідок яких загинули щонайменше 32 людини і ще 700 – зазнали поранення, повідомила в.о. президента Делсі Родрігес, яка оголосила надзвичайний стан у країні.

За даними Геологічної служби США, землетруси магнітудою 7,2 і 7,5 сталися 24 червня, що призвело до руйнування будівель у столиці Каракасі й закриття головного аеропорту країни.

Родрігес сказала, що наведені нею дані не включають жертв у штаті Ла-Гуайра, поблизу Каракаса, який постраждав найбільше.

Землетруси викликали паніку в Каракасі, люди вибігали на вулиці. «Десятки будівель обвалилися, і ми зараз проводимо дуже інтенсивні рятувальні роботи, щоб врятувати стільки життів, скільки Бог дозволить нам врятувати», – сказала Родрігес у виступі на державному телебаченні.

Найближчими годинами очікується прибуття рятувальних бригад з інших країн, додала тимчасова президентка, подякувавши лідерам, зокрема президентові США Дональду Трампу, який раніше в соцмережах заявив, що США готові допомогти в подоланні стихійного лиха.

Родрігес, яка керує країною з моменту повалення Сполученими Штатами Ніколаса Мадуро, заявила, що доручила Міністерству закордонних справ координувати пропозиції допомоги.

Тим часом державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати «негайно розгортають» рятувальників і допомогу для Венесуели. «Державний департамент негайно розгортає пошуково-рятувальні групи, медичні ресурси і гуманітарну допомогу Венесуелі», – написав Рубіо у соцмережі X.

Венесуела розташована в сейсмічно активній зоні на стику Карибської і Південноамериканської тектонічних плит.