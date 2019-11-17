У Венеції очікують нового підйому рівня води

Рівень води у Венеції, яка страждає від найсильнішої за пів століття повені, знову досягне пікових значень. Міська влада закрила вхід на площу Святого Марка, заповнену водою.

Мер Венеції Луїджі Бруньяро напередодні заявив, що місто готується до чергового «важкого дня». Водночас, за його словами, як очікують, ситуація буде менш драматичною, ніж 12 листопада, коли рівень води піднявся до рекордних 187 сантиметрів і затопило площі, магазини, будинки й готелі.

Бруньяро оцінив збитки від нинішньої повені у близько мільярда євро.

Влада у містах Флоренція і Піза також повідомила, що уважно стежить за річкою Арно, рівень води в якій почав швидко зростати вночі через сильний дощ.

Венеція пережила ввечері 12 листопада другу найгіршу повінь за час регулярної фіксації рівня води з кінця 19-го століття. Під водою опинилося близько 82 відсотків території острівної частини міста. Загинули дві людини, в одному з випадків через удар електричним струмом у затопленому домі.

Кілька суден міського водного транспорту винесло на набережну. Частини венеційських островів лишалися без електроенергії.

Вода затопила й частини історичної базиліки Сан-Марко – Святого Марка, щойно відремонтовані після попередньої катастрофічної повені наприкінці жовтня 2018 року.

За історичними даними, частини внутрішнього простору базиліки досі затоплювало лише п’ять разів, починаючи з 9-го століття – з того часу двічі за останні 20 років (нинішній раз став третім за цей час).

Влада Італії оголосила у Венеції режим надзвичайного стану. На первинну ліквідацію наслідків виділено 20 мільйонів євро.

Венеція, історична частина якої розташована на низці островів у мілководній лагуні, потерпає від регулярних повеней, так званої «високої води» (acqua alta), що спричиняються низкою чинників, усю свою історію. Кілька з цих повеней мали катастрофічні наслідки для міста.

З часу початку фіксації рівня води понад сторіччя тому найгірша повінь, із перевищенням на 194 сантиметри над звичним рівнем води, сталася в листопаді 1966 року.