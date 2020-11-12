В Україні має бути суто президентська форма правління – представник Зеленського в КСУ Веніславський

В Україні має бути чисто президентська форма правління, вважає представник Зеленського в Конституційному суді, депутат від «Слуги народу» Федір Веніславський. Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

«Президент все-таки має бути очільником виконавчої влади, тому що зараз у нас виходить певний дуалізм, бо є прем’єр, який має достатньо широкі повноваження, але є і президент, який також має ці повноваження у сфері виконавчої влади, у сфері нацбезпеки, оборони і зовнішніх відносин. І тому ось цей дуалізм не завжди забезпечує ефективне функціонування держави», – зауважив Веніславський.

На його думку, ментально та історично українці потребують лідера, а отже, має бути сильна влада, сильний президент. ​

«Я думаю, що буду це рекомендувати, а як буде сприйнято чи не сприйнято, будемо дивитися», – додав Веніславський.

При цьому він пояснив, що є противником суто парламентської форми правління через те, що в Україні «немає класичних, ідеологічних партій», а без них «парламентаризм неможливий».