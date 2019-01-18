Рада закрила сесію, депутати знову зберуться 5 лютого

Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій оголосив про закриття з 25 січня дев’ятої сесії парламенту VIII скликання.

Перед закриттям засідання парламенту 18 січня спікер нагадав, що 21-25 січня депутати працюватимуть із виборцями, а потім матимуть канікули.

Нова сесія відкриється 5 лютого.

На сьогоднішньому засіданні Парубій виступив із заключним словом, в якому підбив підсумки минулої сесії.

За час дев’ятої сесії, що тривала від вересня 2018 року, Верховна Рада ухвалила 140 рішень, 75 із них – закони.