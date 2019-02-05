Верховна Рада розпочала десяту сесію

Верховна Рада України восьмого скликання 5 лютого відкрила десяту сесію.

Голова парламенту Андрій Парубій після реєстрації народних депутатів повідомив, що у пленарному засіданні беруть участь прем'єр-міністр Володимир Гройсман і члени уряду, керівники центральних органів виконавчої влади, судової гілки влади та інші високопосадовці, глави дипломатичних представництв іноземних держав, інші офіційні особи.

Після цього Парубій відповідно до статті 83 Конституції України оголосив десяту сесію відкритою, в сесійній залі пролунав гімн України.

Голова Верховної Ради відкрив ранкове пленарне засідання, 5 лютого депутати планують розгляд питань, які стосуються національної безпеки.