Верховний суд підтвердив вирок організатору агентурної мережі російської військової розвідки – СБУ

Верховний суд підтвердив вирок організатору агентурної мережі російської військової розвідки, повідомила Служба безпеки України.

«Агента викрила у Харкові контррозвідка Служби безпеки України. Улітку 2017 року контррозвідники спецслужби виявили та припинили діяльність завербованого представниками ГУ Генштабу Збройних сил РФ мешканця Харкова, науковця, який збирав інформацію про технічні розробки у межах оборонного замовлення для її передачі спецслужбам країни-агресора», – заявили в СБУ.

У відомстві стверджують, що правоохоронці затримали агента під час спроби отримання таємних відомостей від працівника Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут».

Орджонікідзевський районний суд Харкова засудив чоловіка до 12 років позбавлення волі за державну зраду.

Імені засудженого в СБУ не розкривають.