Генштаб ЗСУ заявив про ураження російського гелікоптера над Азовським морем

Генеральний штаб ЗСУ заявив про ураження російського гелікоптера в акваторії Азовського моря.

Ступінь пошкоджень уточнюється.



У штабі також інформують про ураження залізничного мосту через річку Сіверський Донець у районі Станиці Луганської – цей об'єкт використовується противником для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.



Крім того, українські військові заявили про ураження двох російських пунктів управління у районі Шахтарського Донецької області, склад БпЛА у Титарівці, ремонтний підрозділ у Старобільську та склад паливно-мастильних матеріалів у Луганську.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила 353 гелікоптери.



