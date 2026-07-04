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Новини | Події

Генштаб ЗСУ заявив про ураження російського гелікоптера над Азовським морем

Ступінь пошкоджень уточнюється. Фото ілюстративне
Ступінь пошкоджень уточнюється. Фото ілюстративне

Генеральний штаб ЗСУ заявив про ураження російського гелікоптера в акваторії Азовського моря.

Ступінь пошкоджень уточнюється.

У штабі також інформують про ураження залізничного мосту через річку Сіверський Донець у районі Станиці Луганської – цей об'єкт використовується противником для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.

Крім того, українські військові заявили про ураження двох російських пунктів управління у районі Шахтарського Донецької області, склад БпЛА у Титарівці, ремонтний підрозділ у Старобільську та склад паливно-мастильних матеріалів у Луганську.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила 353 гелікоптери.


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