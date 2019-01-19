Поліція Львова відкрила провадження через відео, на якому кота викидають із вікна

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом виявленого у соціальних мережах 18 січня відеозапису, на якому двоє осіб викинули кота з вікна багатоповерхівки, повідомила прес-служба головного управління Нацполіції у Львівській області.

Поліція з’ясувала, що відео зняли і оприлюднили двоє львів‘ян віком 15 та 16 років, учні одного з училищ Львова. Також встановлене місце, де двоє молодих людей познущались над твариною.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 300 (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, які пропагують культ насильства і жорстокості) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання до трьох років позбавлення волі.

Відео спричинило великий резонанс у Львові, волонтери знайшли кота живим і його оглянув ветеринар.