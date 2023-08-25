Київ: через відео з танцями на могилах військових поліція відкрила справу щодо двох сестер

Щодо двох дівчат відкрили кримінальне провадження через наругу над могилами військовослужбовців, повідомила пресслужба поліція Києва.

«Вчора, близько 18:00, поліцейські під час моніторингу соціальних мереж побачили відео, де двоє дівчат танцюють на могилах загиблих воїнів на одному зі столичних кладовищ. Правоохоронці Києва передали орієнтування на порушниць усім нарядам поліції. Менш як за годину патрульні зупинили киянок біля станції метро «Золоті Ворота» та доставили до Деснянського управління поліції», – йдеться у повідомленні.

За даними поліції, двоє сестер прийшли на Лісове кладовище та вирішили таким чином «вшанувати» памʼять загиблих захисників України.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України – наруга над могилою. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.