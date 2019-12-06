ВР ухвалила закон щодо протидії відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом

Верховна Рада України 6 грудня ухвалила в цілому закон щодо протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення (№2179). «За» проголосували 246 народних депутатів з необхідних 226-ти.

Законопроєкт, серед іншого, передбачає збільшення суми фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу (з 150 тисяч гривень до 400 тисяч гривень), штрафи за масштабні та системні порушення, зокрема максимальний – для банків та фінансових установ у 10 мільйонів неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; запроваджується обов’язок для платіжних систем супроводжувати перекази інформацією про платника й одержувача переказу.

Ухвалення цього законопроєкту є частиною міжнародних зобов’язань України за Угодою про асоціацію з ЄС і Меморандумом про взаєморозуміння між Україною та ЄС.