Міністр спорту Гутцайт подав до Ради заяву про відставку – Стефанчук

До Верховної Ради України надійшла заява міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта про відставку. Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.



За його словами, цю заяву розглянуть найближчим часом.

Напередодні голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія анонсував звільнення одного з міністрів КМУ цього тижня. Прізвища він не уточнив. Проте згодом депутат від «Голосу» Ярослав Железняк заявив, що йдеться про міністра Гутцайта.

Вадим Гутцайт очолив Міністерство молоді і спорту у березні 2020 року.