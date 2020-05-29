На Донбасі 29 травня немає втрат серед українських військових – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 29 травня немає втрат серед українських військових, повідомив штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили п’ять разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 28 травня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.