У Міноборони розповіли про участь українських військових у міжнародних навчаннях

У Міністерстві оборони розповіли про участь українських військових у черговій низці міжнародних навчань цими днями.

Зокрема, мовиться в повідомленні, українські морські піхотинці взяли участь у військових навчаннях «Agile Spirit 2019» (Спритний дух-2019), які з 27 липня до 9 серпня відбувалися в Грузії. Понад 3 тисячі військовослужбовців із 14 країн-членів і партнерів НАТО одразу на трьох військових базах, у Сенакі, у Вазіані і на полігоні «Орфоло», «відточували спільні дії» у складі об’єднаних міжнародних підрозділів. Такі навчання відбулися вже 9-й раз.

Попереднього дня, 9 серпня, в Міноборони повідомляли про прибуття українського підрозділу до Німеччини на базу Багатонаціонального міжвидового центру підтримки боєготовності (Joint Multinational Readiness Center – JMRC), у місті Гоенфельсі на багатонаціональні навчання «Combined Resolve-12» з участю військовослужбовців із 21 країни. «Цього року представники Збройних сил України братимуть участь у навчаннях у складі основних багатонаціональних сил BLUFOR, у позначенні сил противника OPFOR, а також у штабах батальйону, бригади й дивізії. Окремо слід відзначити українську групу спостерігачів та інструкторів, які вже традиційно під час багатонаціональних навчань оцінюватимуть дії підрозділів за натівськими стандартами.

У цих навчаннях до складу сил BLUFOR увійде механізована рота 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» на БМП, яка перед відрядженням за кордон повернулася з району проведення операції Об’єднаних сил, де виконувала бойові завдання на Донецькому напрямку поблизу Авдіївки. А у складі сил позначення противника OPFOR діятиме підрозділ Сил спеціальних операцій ЗС України. «Таке рішення організаторів, як признаються учасники навчань від інших країн, внесе динамічність і вимагатиме ухвалення нестандартних рішень на «несподіванки» українських спецпризначенців», – додали в Міноборони.

Українські військові беруть активну участь у багатьох міжнародних і багатосторонніх навчаннях разом із військовими країн-членів і союзників НАТО.