Росія розпочинає щорічні військові навчання з участю 6 країн

Щорічні стратегічні та оперативні навчання російських військових «Центр-2019» розпочинаються 16 вересня. До навчань, які триватимуть до 21 вересня, приєднаються також підрозділи з Китаю, Індії, Пакистану, Казахстану, Киргизстану та Узбекистану.

Міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що ці навчання не спрямовані проти жодної третьої країни та зосереджені на «антитерористичних» операціях.

У спільних діях військових семи країн очікується участь 128 тисяч осіб, 20 тисяч одиниць техніки та зброї, 600 літаків та вертольотів і 15 військових кораблів.

Американський аналітичний центр Jamestown Foundation вказав, що навчання «Центр-2019» «виглядають більше не як підготовка до антитерористичних дій, а як до міждержавної війни; це було особливістю всіх російських стратегічних навчань в останні роки».