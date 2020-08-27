Четверо американських військових постраждали в конфлікті з російськими солдатами в Сирії

Четверо американських військових постраждали в дорожньому конфлікті з російською військовою поліцією в Сирії. Вони зазнали легких поранень після того, як їхній автомобіль був виштовхнутий на узбіччя російським бронетранспортером, повідомляє ABC News.

Інцидент стався вранці 25 серпня на північному сході країни біля міста Дерік. Згідно з повідомленням Ради національної безпеки США, патруль міжнародної коаліції зустрів російський військовий патруль. Російський бронетранспортер протаранив американський броньований автомобіль, екіпаж зазнав поранень.

26 серпня видання «Русская весна» опублікувало відео, на якому видно, як транспорт із російськими прапорами переслідує американську техніку, після чого стається зіткнення. У Білому домі дії російських військових назвали небезпечними і непрофесійними. Ситуацію обговорили начальники штабів двох армій.

Два американських автомобілі на відео оточені броньованим автомобілем «Тайфун», двома бронеавтомобілями «Тигр», вантажівкою «Урал», над колоною летять два російських бойових вертольоти Мі-8 і Мі-24ВМ.

У російському міністерстві оборони, коментуючи зіткнення в Сирії, заявили, що американські військові заздалегідь знали про проходження колони військової поліції, але спробували заблокувати патруль (цей опис ситуації не відповідає тому, що відбувається на опублікованому відео).