Військовий і два контрактники США загтнули внаслідок нападу бойовиків у Кенії 

Угруповання «Аш-Шабаб» здійснило 5 січня атаку на військову базу в Кенії неподалік від кордону з Сомалі, яку використовували як кенійські, так і американські сили. Загинув один американський військовий та два контрактники.

Також було поранено ще двох американців.

Кенійські військові заявили, що їм вдалося вбити п’ятьох нападників.

Угруповання «Аш-Шабаб» пов'язане з мережею «Аль-Каїда».Штаб-квартира «Аш-Шабаб» розташована в Сомалі.

28 грудня десятки людей загинули під час здійснених цим угрупованням вибухів у столиці Сомалі Могадішо.