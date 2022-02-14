Чоловікові, який розбив вікно в будівлі ВРУ, загрожує до 5 років обмеження волі – поліція

У поліції Києва повідомили про скерування до суду обвинувального акту через інцидент з розбитим вікном у будівлі Верховної Ради України.

«6 лютого під час несення служби поліцейські полку поліції особливого призначення №2 затримали чоловіка, який пошкодив вікно адмінбудівлі на вулиці Грушевського. На місце події прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції, яка задокументувала подію. У ході досудового розслідування встановлено, що чоловік заздалегідь придбав чотири молотки. Далі порушник прийшов до адмінбудівлі, кинув один із молотків у будівлю, внаслідок чого розбив вікно. Правопорушником виявився раніше не судимий львів’янин 1995 року народження», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, затриманому чоловікові інкримінують хуліганство.

Санкція статті передбачає штраф від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт до шести місяців, чи обмеження волі до п’яти років.