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04 грудня 2020, Київ 18:51
Новини | Політика

Суд поновив колишнього беркутівця Шаповалова на посаді у МВС

Зіткнення міліції та мітингувальників на Майдані в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року

Харківський окружний адміністративний суд поновив колишнього командира роти харківського підрозділу «Беркуту» Віктора Шаповалова на посаді в Міністерстві внутрішніх справ.

1 грудня суд задовольнив його позов до головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області та головного управління Національної поліції України в Харківській області. Шаповалова поновили на посаді та зобов’язали стягнути на його користь середній заробіток за час вимушеного простою – 11 297 гривень 20 копійок без врахування податків, зборів та інших обов`язкових платежів.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо скаргу не подадуть впродовж 30 днів.

У жовтні 2016 року під час судового засідання в справі про розстріли учасників протестів під час Євромайдану колишній беркутівець з Харкова Віктор Шаповалов частково визнав свою провину та назвав прізвища колишніх колег, які отримували набої зі свинцевою картеччю замість гумових куль.

Самого Шаповалова обвинувачували в перевищенні службових повноважень.

Він перебував під арештом у 2015-2019 роках, коли його звільнили з-під варти за «законом Савченко» (один день тримання під арештом зараховувався за два дні в ув’язненні).

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