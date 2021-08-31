«Радіо Донбас.Реалії» та «Вільне радіо» відновлюють співпрацю з 1 вересня 

Проєкт Радіо Свобода «Радіо Донбас.Реалії» з 1 вересня відновлює мовлення на хвилях «Вільного радіо» у Донецькій області. Таким чином, програму можна від завтра чути з Бахмута на частоті 91,5 мГц та Гірника на частоті 106 мГц, при чому, потужність передавача у Гірнику збільшилась з 1 до 2 кВт, що значно збільшить радіус покриття – зокрема, і на окупованій території Донбасу.

«Окрім сайту, «Вільне радіо» знову буде доступне в FM. Наша концепція передбачає більше 9 годин мовлення на добу. В ефірі ми будемо розповідати про найважливіші події Донеччини і Луганщини, туристичний потенціал, історію регіону, досягнення, проблеми і перспективи. «Радіо Донбас.Реалії» звучатиме на наших хвилях у прямому ефірі, тож жителі зони покриття майже з усієї Донеччини можуть телефонувати у прямий ефір, висловити свою думку або поставити питання гостям», – говорить директор ТОВ ТРК «Вільне радіо» Анастасія Шибіко.

«Вільне радіо» – створені волонтерами сайт і радіостанція, що базуються у Бахмуті та фінансуються коштом міжнародних донорів. Працюють на Донбасі з 2017 року.

«Донбас.Реалії» – проєкт Радіо Свобода для Донбасу та про Донбас по обидва боки лінії розмежування. Програма «Радіо Донбас.Реалії» виходить в ефір на хвилях станцій-партнерів «Пульс», «Голос Донбасу», «Громадське радіо», «Вільне радіо» по буднях з 17:00 до 18:00. Також програми доступні на YouTube та на сайті Радіо Свобода.

З 9 серпня «Громадське радіо» через фінансову ситуацію тимчасово вимкнуло 7 з 10-ти передавачів на Донбасі. Наразі мовлення присутнє лише у Маріуполі (89,1), Краматорську (90,9) та Лисичанську (87,7).