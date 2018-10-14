У Вірменії відкрили перший пам’ятник Тарасу Шевченку

У столиці Вірменії Єревані 13 жовтня відкрили перший пам’ятник українському письменнику, художнику ХІХ століття Тарасу Шевченку, повідомило посольство України у Вірменії.

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Під час заходу відбулася церемонія освячення монумента. Творчий колектив «Дніпро» заспівав пісню «Реве та стогне Дніпр широкий», а виконавиці Єреванський навчально-науковий інститут Тернопільського національного економічного університету виконали «Як у нас на Україні».

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Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року і став відомий завдяки літературній та художній творчості. Є одним із найбільших символів української культури.