У Вірменії звинуваченого у підкупі виборців лідера опозиції випустили з СІЗО під заставу

Лідера головної вірменської опозиційної партії «Процвітаюча Вірменія» Гагіка Царукяна відпустили під заставу приблизно через місяць після того, як його затримали у справі про підкуп виборців, яку він називає політично мотивованою.

Царукяна, успішного бізнесмена і лідера «Процвітаючої Вірменії», звинуватили в купівлі голосів виборців під час парламентських виборів 2017 року.

22 жовтня його відпустили під заставу в 206 тисяч доларів.

Заклики звільнити лідера найбільшої вірменської опозиційної партії, арештованого 25 вересня, посилилися після загострення наприкінці вересня конфлікту між Вірменією й Азербайджаном через Нагірний Карабах.

Опозиційні діячі заявляли, що його звільнення посилить національну єдність у країні.

У червні лідер партії «Процвітаюча Вірменія» Гагік Царукян був позбавлений свого парламентського імунітету через звинувачення в межах розслідування про покупку голосів.

Служба національної безпеки раніше повідомляла, що знайшла докази цього після обшуків в офісах будівельної компанії в межах іншого провадження.

17 серпня в інтерв’ю Радіо Свобода власник будівельної компанії «Єреваншин» Вазген Погосян зізнався, що отримав від Царукяна велику суму коштів перед виборами 2017 року.

Водночас він заявляє, що 90 мільйонів драмів (близько 185 тисяч доларів), які згадувала Служба національної безпеки, потрібні були, щоб покрити виборчу кампанію «Процвітаючої Вірменії», а не скуповувати голоси.

У червні суд Єревана відмовився заарештувати Царукяна. Прокуратура оскаржувала рішення суду.