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26 серпня 2020, Київ 13:15
Новини | Міжнародні

У столиці Вірменії в житловому будинку стався вибух, є поранені

Наслідки вибуху в столиці Вірменії Єревані, 26 серпня 2020 року

Уранці 26 серпня в Єревані через витік газу стався вибух у чотириповерховому житловому будинку, будівля частково зруйнована.

Двоє постраждалих госпіталізовані: 70-річна жінка – в стані середньої тяжкості, чоловік у віці 50 років – у вкрай тяжкому стані в реанімації, він підключений до апарату штучної вентиляції легень. Кінологи зараз шукають під завалами інших можливих постраждалих, відомо щонацйменше про одного зниклого без вісті. Також була евакуйована 21 людина.

На місці події перебувають прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і міністр із надзвичайних ситуацій Фелікс Цолакян. «Є підозри, що вибух пролунав на другому поверсі будівлі», – сказав Цолакян і пообіцяв, що жителям постраждалого під’їзду буде надане тимчасове житло.

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