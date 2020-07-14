Азербайджанський генерал загинув у бою на кордоні з Вірменією

Генерал-майор азербайджанської армії, полковник, два майори і ще троє військовослужбовців загинули вранці у вівторок під час зіткнень на кордоні країни з Вірменією. Про це повідомляє азербайджанська служба Радіо Свобода з посиланням на заступника міністра оборони країни Каріма Велієва.

З вірменської сторони загинули два офіцери, інформує вірменська служба Радіо Свобода.

Інцидент стався у Товушському районі азербайджано-вірменського кордону. З 12 липня там проходять зіткнення армій двох держав, обидві сторони звинувачують одна одну в провокації конфлікту. Регіон розташований далеко від невизнаної Нагірно-Карабахської Республіки, де прикордонна ситуація між двома країнами зазвичай стоїть особливо гостро.

Всього з початку конфлікту Азербайджан підтвердив загибель 11 військовослужбовців. Вірменія – двох.

Європейський союз закликав Вірменію і Азербайджан зупинити збройну конфронтацію і утриматися від дій і риторики, які можуть спровокувати спалах напруженості у відносинах між країнами.

12 липня на кордоні Азербайджану та Вірменії стався збройний інцидент. Відповідальність за інцидент Баку і Єреван покладають один на одного. В Азербайджані повідомляють, що загинули двоє азербайджанських військовослужбовців, п’ятеро поранені. В Єревані заявляють, що з боку Вірменії втрат немає.

Остання велика збройна сутичка між арміями Азербайджану і Вірменії сталася в квітні 2016 року в Нагірному Карабасі. Десятки військовослужбовців з обох сторін загинули або були поранені. Вірменія і Азербайджен перебувають у стані війни з 1992 року.