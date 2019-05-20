У Вірменії прихильники Пашиняна блокують будівлі судів

У Вірменії прихильники прем’єр-міністра країни Нікола Пашиняна 20 травня почали блокувати будівлі судів. Зокрема, заблокований суд у столиці Вірменії Єревані, який 18 травня звільнив з-під варти колишнього президента країни Роберта Кочаряна. Заблоковані входи в інші суди в Єревані, в тому числі в будівлю Конституційного суду.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 19 травня закликав заблокувати вранці в понеділок входи в усі без винятку будівлі судів країни. Він також повідомив, що 20 травня оголосить «про початок другого, найважливішого етапу вірменської революції» і сподівається на загальнонародну підтримку.

Президент Вірменії Армен Саркісян у відповідь на заклик Пашиняна блокувати всі суди в країні зажадав від громадян дотримуватися законів.

Справа проти колишнього президента Вірменії Роберта Кочаряна і ще кількох колишніх високопосадовців було відкрито після подій квітня-травня, в результаті яких уряд Вірменії очолив Нікол Пашинян. Кочаряну закидають причетність до подій 1-2 березня 2008 року. Тоді в Єревані в результаті розгону демонстрантів загинули 10 людей. Протести розпочалися після оголошення результатів президентських виборів, які опозиція вважала сфальсифікованими.

На демонстраціях 2008 року був заарештовано ниіншній прем’єр Нікол Пашинян. Він отримав сім років позбавлення волі за організацію заворушень і вийшов з колонії за амністією в 2011 році.