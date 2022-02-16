Українців попереджають про поривчасті вітри 17 лютого

Укргідрометцентр оприлюднив метеопопередження, пов’язане з поривчастими вітрами, які очікуються в Україні 17 лютого.

«Вночі у західній частині, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, значний дощ з мокрим снігом (І рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні.

Про те, що 17 лютого вдень пориви вітру 15-20 м/с очікуються і в Києві поепердила пресслужба КМДА.

За прогнозами синоптиків, 17 лютого, вночі в усій Україні без опадів, місцями туман. Зранку, вдень у західних, північних та центральних областях пройде дощ, у Карпатах значні опади. На решті території – без опадів.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°, у південній частині 10-15° тепла, у Карпатах близько 0°.

У Києві у ніч на четвер без істотних опадів, температура 1-3° тепла. Вдень дощ і 6-8° тепла.