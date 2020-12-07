Синоптики попереджають українців про поривчасті вітри на початку тижня

В Українському гідрометцентрі повідомили, що на початку поточного тижня в Україні очікується вітряна погода.

«Вдень 7 грудня у західних областях та на Приазов’ї пориви вітру 17-22 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Вдень 7 грудня на акваторії Азовського моря пориви вітру 25-30 м/с, висота хвиль 15-20 дм, швидке обледеніння суден (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)», – йдеться в попередженні на сайті Укргідрометцентру.

Також, за даними синоптиків, у найближчі три доби без істотних опадів, лише місцями у на півдні країни, 8 грудня і в Карпатах та на Закарпатті невеликий мокрий сніг та дощ, слабка ожеледь. У північно-східній частині на дорогах подекуди ожеледиця.

«Температура вночі 5-11° морозу, на сході та північному сході до мінус 14°, вдень від 4° морозу до 1° тепла; у західних областях, 8-9 грудня і в південній частині вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті 4-9° тепла», – повідомили в Укргідрометцентрі.

Синоптик Наталка Діденко у фейсбуці зазначила, що вітер в Україні сьогодні «практично скрізь буде некомфортним, рвучким, до штормових поривів».