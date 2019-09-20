МВС: у Луцьку ліквідована пожежа у військовому госпіталі

У ніч на 20 вересня в Луцьку ліквідована пожежа у військовому госпіталі, повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

За даними відомства, пожежею була охоплена покрівля лікарняного корпусу. Загалом евакуювали 91 людину, з них – сім хворих у тяжкому стані та 11 працівників госпіталю. Пацієнтів розмістили в Луцькій міській клінічній лікарні.

У міністерстві наголосили, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Пожежу ліквідували о 5:00. Причина займання наразі не встановлена.