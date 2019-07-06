Російські гібридні сили 7 разів обстріляли українські підрозділи – пресцентр ООС

У зоні проведення операції Об’єднаних сил 6 липня з початку доби бойовики російських гібридних сил 7 разів обстріляли українські підрозділи. Про це речник пресцентру ООС повідомив на вечірньому брифінгу.

«Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – додав він.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 5 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: поблизу Широкиного – зі стрілецької зброї; поблизу Лебединського – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; околиці Мар'їнки – з міномету калібру 82 мм; в районі Павлополя – з автоматичного гранатомету; неподалік Богданівки – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив два обстріли підрозділів українських захисників: в районі хутора Вільний – з міномету калібру 82 мм і гранатометів різних систем та поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 120 та 82 мм, повідомили в пресцентрі ООС.

Внаслідок обстрілів втрат серед українських військових немає.

«На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються», – зазначив речник ООС.

Цього ж дня в угрупованні «ДНР» заявили про 23 обстріли з боку українських підрозділів за минулу добу і загибель одного їхнього військового.

А в угрупованні «ЛНР» заявили про обстріл з боку українських підрозділів селища Голубовське і пошкодження в ньому чотирьох будинків.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Унаслідок бойових дій, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.