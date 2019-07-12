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12 Липень 2019, Київ 07:57
Новини | Політика

Один український військовий загинув, двоє поранені на Донбасі – ООС

ООС: бойовики 24 рази порушили режим припинення вогню

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Один український військовий загинув, двоє поранені на Донбасі, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Військові інформують, що 11 липня підтримувані Росією бойовики 24 рази порушили режим припинення вогню.

В угрупованні «ДНР» заявляють, що українські військові випустили 112 мін під час обстрілів 11 липня. Бойовики «ЛНР» стверджують, що Збройні сили України три рази порушили режим тиші.

Луганський аеропорт. Ексклюзивний репортаж
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Луганський аеропорт. Ексклюзивний репортаж

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Унаслідок бойових дій, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

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