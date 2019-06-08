На Луганщині на лінії розмежування у полі підірвались двоє трактористів

На лінії розмежування в Луганській області під час роботи у полі 7 червня на вибухівці підірвались двоє трактористів.

Про це повідомив заступник голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко

«Війна продовжує свої криваві жнива. Буквально дві години тому трактористи, які працювали на полі між м. Попасна та с. Новозванівка, підірвались на невстановленому вибуховому пристрої. Постраждалі хлопці, мешканці с. Троїцьке 1993 та 1971 р.н., отримали осколкові поранення верхніх та нижніх кінцівок. У одного з них ще й контузія. Зараз вони перебувають в хірургічному відділенні Попаснянської ЦРЛ та отримують усю необхідну медичну допомогу. Стан здоров'я хлопців задовільний», – написав він у Фейсбуці.

За словами Клименка, за п'ять років війни схід України став одним з найбільш замінованих регіонів світу. В результаті підривів вже загинули близько 300 цивільних осіб, ще 600 отримали поранення.

«Серед постраждалих – 125 дітей, з яких 27 загинули. Тепер тих, хто отримав поранення, вже 602», – додав Клименко.

За оцінками експертів, щоб очистити Донбас від вибухонебезпечних предметів знадобиться 20 років.