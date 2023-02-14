Кількість скалічених війною дітей зросла до 923 – ОГП

В Україні станом 14 лютого внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії постраждали понад 1384 дитини, 461 дитина загинула і зросла кількість поранених дітей – 923, повідомив Офіс генерального прокурора.

Повідомляється, що у поранених дітей ступінь травм – різної тяжкості.

«13 лютого внаслідок обстрілу ворогом м. Лиман Донецької області поранено 14-річного хлопчика», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі наголосили, що наведені дані – не остаточні, триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на окупованих і звільнених територіях.

Резолюції Ради безпеки ООН визначають, що серйозними порушеннями ї вбивства та каліцтва дітей; вербування і використання дітей у збройних конфліктах; напади на школи, лікарні та захищених осіб, які пов’язані з ними; зґвалтування та інші форми сексуального насильства проти дітей; викрадення дітей; відмова у доступі гуманітарної допомоги тощо.