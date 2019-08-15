Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
16 Серпень 2019, Київ 00:13
Новини | Події

Українська рота бере участь у міжнародних навчаннях у складі батальйону США

Українські війьскові під час навчань у Житомирі, 21 листопада 2018 року

Дивитись коментарі

Українська механізована рота зі складу 93 окремої механізованої бригади «Холодний яр» Збройних сил України бере участь у міжнародних військових навчаннях Combined Resolve II у складі американського механізованого батальйону, повідомив Генштаб ЗСУ.

15 серпня рота під керівництвом капітана Олександра Борща отримала бойовий наказ та здійснила марш у визначений район. Підрозділи роти зайняли позиції, замаскували техніку та організували охорону.

Навчання відбуваються в німецькому місті Хоенфельс. У них бере участь близько 5 тисяч військових із 21 країни. Як зазначають у Генштабі ЗСУ, їх проводять для підтримки оперативної сумісності військ НАТО та партнерів під час спільних операцій на суходолі.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG