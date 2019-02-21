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21 Лютий 2019, Київ 19:50
Новини | Події

Двоє військових строкової служби поранені через вибух на полігоні на Київщині

Попередньою причиною надзвичайної події називають «особисте порушення заходів безпеки»

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Двоє військовослужбовців строкової служби поранені через підрив невідомого предмета на полігоні в Київській області, повідомляє прес-служба 72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.

«Постраждалих доставлено до лікувального закладу Міністерства оборони України та надано кваліфіковану медичну допомогу. Зараз їхньому життю загроз немає», – йдеться в повідомленні.

Попередньою причиною надзвичайної події називають «особисте порушення заходів безпеки».

Через інцидент призначене службове розслідування.

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