Двоє військових строкової служби поранені через вибух на полігоні на Київщині

Двоє військовослужбовців строкової служби поранені через підрив невідомого предмета на полігоні в Київській області, повідомляє прес-служба 72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.
«Постраждалих доставлено до лікувального закладу Міністерства оборони України та надано кваліфіковану медичну допомогу. Зараз їхньому життю загроз немає», – йдеться в повідомленні.
Попередньою причиною надзвичайної події називають «особисте порушення заходів безпеки».
Через інцидент призначене службове розслідування.
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